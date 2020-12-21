 ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук | Блоги | Champion.com.ua
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ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук

Сьогодні 10:19 Valeriy Ruchka 146 0
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році  сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

Легкоатлетка із Хмельницького Марина Бех-Романчук очолила  рейтинг ТОП-10

Віце-чемпіонка світу-2019  Марина Бех у цьому році виграла два перших етапи Діамантової Ліги у кар’єрі,  двічі перемогла в очному протистоянні лідера  світового топ-листа у довжині  Малайку Міхамбо з Німеччини "на її майданчику", а ще зробила свій заключний стрибок фірмово-тріумфальним.

Марина почала "штампувати" перемоги з самого початку 2020 року – під час зимових змагань. 31 січня на турнірі у німецькому Карлсруе на стрибок Міхамбо (6.76 метра) відповіла польотом на 6.92, що на той час стало її найкращим результатом у кар’єрі – до попереднього Personal Best у приміщенні українка додала одразу 7 сантиметрів. А вже за вісім днів  Бех-Романчук оновила особистий рекорд ще на чотири сантиметри: 6.96 забезпечили першість на  змаганнях у польському Торуні. Після цього були ще дві перемоги поспіль з різницею у чотири дні – на Гран-прі у шотландському Глазго та на змаганні у французькому Льєвені (на обох турнірах перше місце принесли стрибки на 6.90). Вигравши чотири з чотирьох турнірів Світового легкоатлетичного туру, Марина оформила впевнену перемогу  у загальному заліку і водночас очолила  топ-лист у приміщенні.

Змагання літнього сезону-2020 вклалися у 36 днів. Із семи міжнародних стартів Бех-Романчук перемогла у чотирьох, а у трьох інших була другою. Плюс у цей же період вшосте поспіль виграла національний чемпіонат України.

У першій половині вересня відбулося ще два протистояння Бех – Міхамбо і обидва у Німеччині, межі якої Малайка в карантин не залишала. На Континентальному турі у Дессау українка вийшла у поточні лідери після стрибка на 6.85 у п’ятій спробі, однак німкеня відповіла польотом на 7.03, що у підсумку залишився Season Best. Але уже через п’ять днів, на турнірі у Берліні, Марина взяла у чемпіонки світу реванш – 6.87 проти 6.77, і загальний рахунок дуелей у році знову на користь нашої спортсменки – 2:1. На цьому протистояння з Міхамбо у 2020-му для Бех закінчилося. Німкеня може тішити себе найвищим результатом  сезону, однак дві поразки від основної конкурентки не додають психологічної впевненості.

Тим часом, Марина продовжувала феєрити, тепер уже на Діамантовій Лізі. Саме тут перемоги їй приносили дальні стрибки у заключних шостих спробах. В такий спосіб українка виграла свій перший у кар’єрі "Діамант" у Стокгольмі, з результатом 6.85. А через місяць діамант "до пари" здобула на щасливому для неї стадіоні у Досі, здійснивши  свій найбільш дальній стрибок року на повітрі – 6.91! При цьому формат фінального змагання року мав експериментальний характер – остаточний розподіл місць між трьома поточно найкращими стрибунками визначав саме заключний шостий стрибок, без врахування попередніх. Після п’яти раундів Марина була другою, але все вклала у заключний політ! 6.91 українки вочевидь деморалізували шведку Хадді Санья, яка до того лідирувала з результатом 6.85. У заключній спробі скандинавка стрибнула лише на 6.55 і, взагалі,  закінчила третьою, пропустивши вперед нігерійку Есе Бруме.

Нинішній рік Марина Бех-Романчук провела, сказати б, харизматично, незважаючи на всі труднощі пандемійного сезону. І, можливо, хтось скаже: шкода, що Олімпіада не відбулася 2020-го. Однак не забуваймо, що й інші атлети не були в оптимальних умовах для розвитку змагальних якостей. Плюс Марина продовжує свій рух до "магічних" семи метрів. Те, що вдається на тренуваннях, ще треба втілити на змаганнях.

Успішна смуга цього року однозначно додає атлетці снаги. Вона видряпує перемоги у заключних спробах. Зайве казати, як неймовірно важко це зробити в умовах максимального  психологічного пресингу. Однак, дивлячись на те, як готується до стрибка Бех, видно концентрацію, впевненість і віру, але аж ніяк не переживання чи мандраж.  І це саме те, що при рівності інших складових часто робить різницю. 

Символічно, що у голосуванні АСЖУ Марина Бех-Романчук всього лиш на мізерні 3 бали випередила іншу феноменальну спортсменку, яка так само заслуговує на звання найкращої цього року – Ярославу Магучіх. Ці двоє чарівних дівчат заслуговують на першу позицію, бо обоє показали у році відчутний прогрес  і здобули знакові перемоги. Але фактор "переможної заключної спроби", мабуть, грає на користь Марини Бех увесь 2020-ий.

На додаток, цього року зросла й публічна популярність Марини у суспільстві. Її акаунт у соцмержах от-от сягне 300 тисяч підписників, роблячи Бех-Романчук правдивою "селебриті". Для нинішнього українського спорту це не така уже й розповсюджена справа, а тому цінна, бо в такий спосіб привертає увагу спільноти до спортивних змагань, кинутих вітчизняним телебаченням напризволяще десятиліттями тому.

Щось особливе – це те,  як впливають один на одного члени найзірковішого спортивного подружжя країни. Перебуваючи місяцями на відстані, Марина і Михайло Романчуки постійно знаходять можливість підтримати та надихнути один одного. Вболівальники мріють про  те, що наступного літа Love Story, що розпочалася у Ріо, отримає медальний хепі-енд у Токіо.   

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