 Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль | Блоги | Champion.com.ua
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Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль

Сьогодні 12:07 Valeriy Ruchka 1090 0
Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль

Швейцарська бігунка Мануела Шер (Manuela Schär) народилася 5 грудня 1984 роки (зараз їй 35 років). Вона була абсолютно здоровою дитиною, проте в 9 років з нею трапилася страшна трагедія. Дівчинка разом з сім'єю була в гостях на дні народженні друга. Там вона захотіла покататися на гойдалці, проте вона була неправильно закріплена і Мануела впала, серйозно пошкодивши спину. Відтоді життя юної спортсменки повністю змінилася, адже вона більше не могла пересуватися на своїх ногах.

Думаєте, це її надломило? Ні! Попри свою недугу, в 14 років Мануела вирішила займатися спортом. Її вибір припав на біг в інвалідних візках. У 2003 році вона стала чемпіонкою Європи на дистанції 100 метрів, а в 2004 році в складі збірної Швейцарії вирушила на Літню Паралімпіаду в Афінах. Там спортсменка завоювала цілих 2 медалі - срібло на дистанції 200 метрів і бронзу на дистанції 100 метрів.

У 2005 році Мануела поповнила свою колекцію медалей ще трьома, які завоювала на чемпіонаті Європи, - двома срібними (100 і 400 метрів) і однієї золотої (200 метрів). А після цього на Паралімпіаді в Пекіні в 2008 році виграла ще одну бронзову медаль (дистанція 200 метрів). Після Пекіна дівчина змінила тренера, і почала включати в свою програму дистанцію на 800 метрів. Правда, на цій дистанції їй довгий час не щастило. До наступної Паралімпіади вона завоювала тільки 2 бронзові медалі на чемпіонаті світу в Колчестері (2011 рік) на дистанціях 200 і 400 метрів, а на Паралімпіаді в Лондоні зовсім залишилася без подіуму.

Це був черговий удар для дівчини, і вона навіть на час впала в депресію, але зібрала всю свою силу, знову змінила тренера і навіть вирішила перемкнути свою увагу на довші дистанції - від 1500 метрів до марафону. І ось з того самого переломного моменту почалося справжнє сходження зірки бігу на візках. Перша гучна перемога - на чемпіонаті світу в 2013 році, де Мануела виграла золото на марафонській дистанції, а також два срібла (800 і 5000 метрів). У 2014 році з чемпіонату Європи вона відвезла відразу чотири золоті медалі (400, 800, 1500 і 5000 метрів).

На цьому її досягнення не закінчилися! Ось ще її медалі:

2015 рік - срібло чемпіонату світу (марафон);

2017 рік - срібло чемпіонату світу (800 метрів);

2018 рік - 2 золота чемпіонату Європи (1500 і 5000 м);

2019 рік - золото чемпіонату світу (марафон).

Але навіть це не межа унікальних досягнень спортсменки! З 2013 року вона почала брати участь в марафонах Великої шістки. На дебютному для себе забігу в Берліні вона відразу ж перемогла, потім в тому ж році виграла срібло в Чикаго і бронзу в Нью-Йорку. У 2014 і 2015 роках на світових мейджорів вона виграла ще по три срібних медалі, в 2016 - 3 срібла і 1 золото, проте самі феноменальні результати дівчина почала показувати, починаючи з 2017 року. Спортсменка розпочала новий сезон в Серії від Abbott World Marathon Majors з срібла в Токіо, потім виграла в Бостоні, Лондоні і Берліні, стала третьою в Чикаго, після чого виграла Нью-Йорк і Токіо. Завдяки такому феноменальному успіху Мануела стала переможницею Серії XI.

Але і на цьому її досягнення не закінчуються. У Серії XII швейцарська бігунка виграє у ВСІХ Мейджорах ПЛАНЕТИ + чемпіонаті світу , і, звичайно ж, стає переможницею Серії. На честь феноменального виступу спортсменки Abbott World Marathon Majors навіть видали їй ексклюзивну золоту медаль Six Star Finisher.

У жовтні 2019 року стартувала Серія XIII, в рамках якої відбулося вже 2 події - марафони в Чикаго і Нью-Йорку, і Мануела стала переможницею в обох гонках. Таким чином, її переможна серія на елітних Мейджорах планети становить вже 11 забігів поспіль! У 2020 році ми ще обов'язково побачимо Шер на марафонах Великої шістки, а також на Паралімпіаді в Токіо, де вона постарається взяти золото на своїй вже коронній дистанції.

Історія дівчинки, яка отримала серйозну травму, але зуміла знайти в собі сили і виграти стільки нагород - надихає, захоплює і мотивує ніколи не здаватися, прагнути до своїх цілей і не опускати руки, як би важко не було! Будьте сильними тілом і духом!

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