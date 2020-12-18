Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою

В рамках 18-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Донбас впевнено переграв Дніпро.

Уже на старті цього поєдинку команди показали його принциповість. Тимченко в атаці на ворота донеччан застосував силовий проти Тунхузіна, який вирішив постояти за себе кулаками. Хокеїсти зчепилися в потужному кулачному бою, а першим на льоду виявився Тимченко, що означало перемогу захисника Донбасу.

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