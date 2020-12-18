Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим

Президент Вольфсберга Дітмар Ріглер програв парі гравцям свого клубу. Він сумнівався, що команді вдасться вийти в 1/16 фіналу, а тому вирішив посперечатись.

У підсумку Вольфсберг вийшов з групи другим, набравши 10 пунктів, а воротар команди Александр Кофлер налисо поголив менеджера.

До слова, австрійці грали у квартеті К з московським ЦСКА, загребським Динамо та Фейєнордом. А на стадії 1/16 фіналу зіграє проти Тоттенгема.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua