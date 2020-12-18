 Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим | Блоги | Champion.com.ua
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Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим

Сьогодні 19:22 Valeriy Ruchka 355 0
Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим

Президент Вольфсберга Дітмар Ріглер програв парі гравцям свого клубу. Він сумнівався, що команді вдасться вийти в 1/16 фіналу, а тому вирішив посперечатись.

У підсумку Вольфсберг вийшов з групи другим, набравши 10 пунктів, а воротар команди Александр Кофлер налисо поголив менеджера.

До слова, австрійці грали у квартеті К з московським ЦСКА, загребським Динамо та Фейєнордом. А на стадії 1/16 фіналу зіграє проти Тоттенгема.

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