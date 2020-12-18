 Бой Майка Тайсона против Роя Джонса закончился ничьей | Блоги | Champion.com.ua
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Бой Майка Тайсона против Роя Джонса закончился ничьей

Сьогодні 16:39 Дима Копий 347 0
Бой Майка Тайсона против Роя Джонса закончился ничьей

Показательный матч между легендарным супертяжеловесом Майком Тайсоном и боксером Роем Джонсом был признан ничьей по решению Всемирного боксерского совета.

54-летний Тайсон вернулся на ринг поздно вечером в субботу впервые за 15 лет в Staples Center в Лос-Анджелесе в поединке из восьми двухминутных раундов.

Учитывая ошибки прошлого, два бывших чемпиона мира старались не наносить ударов, которые могли бы серьезно повредить друг другу.

После боя Тайсон попросил провести матч-реванш против 51-летнего Джонса.

Спортивная карьера боксеров 

В 1997 году Тайсон был отстранен от занятий боксом после того, как в матче откусил Эвандеру Холифилду часть уха, но позже суд восстановил его привилегии на ринге.

Джонс, последний бой которого был два года назад, в настоящее время имеет рекорд в 66 побед и девять поражений.

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший оставались конкурентоспособными на протяжении всего своего поединка, состоящей из восьми раундов.

Анализ боя

Во время боя были моменты, когда поединок выглядел в точности как демонстрация, что было наиболее заметно из-за того, что уставший Тайсон сокращал свои удары в последних трех раундах и вместо этого спарринговал с Джонсом вместо того, чтобы нанести нокаутирующий удар. Это было символом всей ночи, поскольку это было развлекательное шоу, в котором время от времени проходили сильные удары. Шоу предлагало развлекательную презентацию бокса, которая тем не менее не стала пародией на спорт.

Ведущий (да, был ведущий) Марио Лопес, телекорреспондент Мауро Раналло, Исраэль Адесанья и "Шугар" Рэй Леонард объявляли бои. Шоу сопровождалось музыкальными выступлениями, в первую очередь Snoop Dogg, YG и Wiz Khalifa. 

Оплата за просмотр показала невероятно высокий уровень доходности мероприятия. Из-за ограничений COVID-19 не было толпы. Вход на ринг создавал захватывающую атмосферу профессионального реслинга, а светодиодные табло за рингом добавляли огромной привлекательности трансляции.

Результаты всех выступлений

  • Майк Тайсон и Рой Джонс-младший сразились вничью в поединке главного события в супертяжелом весе.

  • Джейк Пол нокаутировал Нейта Робинсона в бою в полутяжелом весе.

  • Баду Джек победил Блейка МакКернана единогласным решением судей в бою в полутяжелом весе.

  • Джамейн Ортис победил Сулаймана Сегаву остановкой рефери и выиграл вакантный титул чемпиона WBC USNBC Silver в легком весе.

  • Эдвард Васкес победил Ирвина Гонсалеса раздельным решением судей и выиграл вакантный титул WBC USNBC в полулегком весе.

Данные могут использовать беттеры для прогнозирования спортивных событий. А бесплатные прогнозы на футбол вы можете посмотреть в букмекерской конторе или в профиле эксперта-аналитика Юрия Павленка.

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший выполнили то, что намеревались сделать, а именно устроили развлекательный бой, который стоил платы за просмотр.

Тайсон явно выиграл шесть из восьми раундов у Джонса, поэтому матч-реванш между Тайсоном и Джонсом только скажет нам, что эта ничья была предопределена. Но есть много возможностей двигаться вперед, в том числе интрига схватки Тайсона и Эвандера Холифилда.

Календарь спортивных мероприятий приближается к 2021 году, эта плата за просмотр доказала, что интерес к просмотру бокса Тайсона все еще существует.

 

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