Відео дня. В день народження Мілану: найкращі голи Шевченка за россонері

Джерело - Чемпіон.

Ексфорвард італійського Мілана, а нині тренер національної збірної України Андрій Шевченко залишив помітний слід у складі россонері.

Найрідніший італійський клуб. Мілану 121 рік!

Більше того, Шева - це легенда клубу, яка асоціюється успіхом і могутністю міланської команди. Тому день народження Мілану не можна святкувати без добірки голів від українського форварда.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua