Джерело - Чемпіон.

Про третій етап Кубка світі з біатлону сезону 2020/2021 років на Старгород спорт розмовляють ведучий каналу - Павло Посохов та ймовірно найкращий український біатлоніст - Андрій Дериземля.

Обговорювали чи можна вже починати критикувати спортсменів та тренерів. Що не так з Підручним, хто опиниться зайвим у жіночій збірній на 4-й етап? Чому провалюється вся чоловіча команда та багато іншого.

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