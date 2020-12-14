7-річна дівчинка з Канади підняла 80-кілограмову штангу і виграла чемпіонат США

Семирічна Рорі ван Ульфт, зріст якої складає 122 см, може підняти 80-кілограмову штангу.

Зовсім недавно вона виграла чемпіонат США з важкої атлетики серед дітей до 11 і 13 років у ваговій категорії до 30 кг. Канадська школярка стала наймолодшою переможницею в історії змагань, а її батько вважає дочку "найсильнішою дівчинкою в світі".

Ван Ульфт почала займатися важкою атлетикою в п'ять років після того, як потрапила в поле зору тренерів на уроці гімнастики. Використовуючи олімпійський гриф для жінок, дівчинка може робити присідання зі штангою вагою 61 кг і станову тягу з 80-кілограмовою штангою.

Попри це, 7-річній школярці більше подобається гімнастика, тому що в цьому виді спорту "не потрібно підіймати предмети у себе над головою". Вона витрачає на неї дев'ять годин на тиждень, в той час, як на важку атлетику у неї йде чотири.

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