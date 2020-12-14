Джерело - Чемпіон.

Зірка американського баскетбольного клубу Флорида Кейонте Джонсон, який виступає в Національній студентській асоціації (NCAA) знаходиться в лікарні в критичному, але стабільному стані.

Форвард Флориди, який був заявлений під першим номером на драфт 2021, втратив свідомість в середині гри проти Флорида Гаторс.

20-річний баскетболіст повертався після тайм-ауту з партнерами по команді, коли йому стало погано і він втратив свідомість, впавши обличчям в паркет. Медики віднесли гравця на носилках в роздягальню, а потім перевезли в лікарню, де він знаходиться в даний час.

Джонсон перехворів влітку COVID-19. Вірус може викликати міокардит. У довгостроковій перспективі це провокує запалення серцевого м'яза, яке може викликати непритомність або навіть більш серйозні наслідки, що за інформацією ЗМІ, і сталося зі спортсменом.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua