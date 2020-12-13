Одне життя - одна команда! Батько Джона Террі ненавидить Челсі і принижував сина у матчах з Вест Гемом

Джерело - Чемпіон.

Ви, мабуть, дуже часто чули фразу типу: "Я фанат Динамо, але у єврокубках уболіваю і за Шахтар. Бо це ж очки для України". Ви теж один з таких?

Тоді ця історія для вас:

Легенда Челсі Джон Террі вирішивши залишити академію Вест Гема у віці 14 років, мав пропозиції від ряду великих клубів Прем'єр-Ліги, в тому числі від Манчестер Юнайтед, де він навіть провів двотижневий тренувальний збір.

"У мене був вибір між Арсеналом, Челсі і Манчестер Юнайтед . Якщо чесно, всі вони лізли геть зі шкіри, щоб роздобути мене".

Зрештою Джон віддав перевагу зв'язати свою кар'єру з Челсі, разом з яким потім виграв п'ять титулів Прем'єр-Ліги і заслужив легендарний статус.

"Варто було мені опинитися в Челсі, і я просто відчув, що це правильне місце для мене, хоча це може прозвучати шалено".

Проте батько Джона категорично не схвалював вибір сина. Більш того був шалено засмучений, оскільки уся їхня родина - віддано уболівала за іншу лондонську команду Вест Гем.

"Мій батько ніколи не хотів, щоб я переходив в Челсі, і на фотографії, де я підписую контракт у шкільній формі, мого батька немає - він відмовився вийти зі мною на поле. Пам'ятаю, я стою чекаю в тунелі, і повз проходить (екс-наставник Челсі) Гленн Ходдл. Після цього мій батько каже:" Ти не перейдеш в цей футбольний клуб. Ми повинні підписати контракт з Манчестер Юнайтед. Але я відповів: Я переходжу сюди, 100 відсотків. Якщо не підеш зі мною, я все одно підпише контракт. Для укладення контракту тобі потрібен батько, тому зголосилася моя мама. Батько був злий на маму: Ні, ти цього не зробиш. Ну, і таке інше. Ось так на фотографії, де я підписую контракт, є лише моя мама і Грем Рікс, а мій батько відмовився в цьому брати участь і був абсолютно убитий горем того вечора".

І є фото де усі ці слова підтверджуються. Рідні Джона не перестали уболівати за свій клуб навіть тоді, коли Террі став зіркою Челсі. І одному з матчів фотограф "впіймав" образливі жести від батька і дядька футболіста.

"Насправді всі вони ненавидять Челсі, тому що вболівають за Вест Гем Юнайтед. В одному з матчів я забив гол у ворота "молотобійців" і побіг святкувати гол. Сталося це біля трибуни з фанатами Вест Гема, де в цей момент знаходився мій батько і дядько, вони показували мені непристойні жести і ображали мене, так це був мій батько і дядько".

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