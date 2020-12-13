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16 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч

Сьогодні 10:38 Valeriy Ruchka 270 0
16 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

13 грудня 2004 року форварду італійського Мілана Андрію Шевченку вручено Золотий м'яч як найкращому футболістові року в Європі. Він став третім українцем, удостоєним найпрестижнішої європейської футбольної нагороди французького журналу "France Football", яку він вручає за результатами опитування провідних спортивних журналістів.

Андрій Шевченко дебютував у 1992 році в команді Динамо-2, що грала у Першій лізі чемпіонату України, а 8 листопада 1994 року 18-літнім вперше вийшов на поле в основному складі київського Динамо. Свій перший гол у Вищій лізі Андрій забив 1 грудня в матчі проти Дніпра і він виявився єдиним того сезону. Єврокубковий дебют Шевченка відбувся 23 листопада 1994 року в грі проти московського Спартака, а 7 грудня він забав свій перший у євротурнірах гол у грі проти мюнхенської Баварії.

В сезонах 1995/96 і 1996/97 Андрій Шевченко двічі вигравав Чемпіонат України, наступного разом з Динамо дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши з 10-а голами найкращим бомбардиром турніру. В сезоні 1998/99 року з 18 голами він став найкращим бомбардиром Чемпіонату України, який з київським Динамо виграв уп'яте поспіль і тричі підряд здобувши Кубок України.

Влітку того ж року Андрій Шевченко перейшов до Мілану, у складі якого дебютував 21 серпня 1999 року в матчі на Суперкубок Італії проти Парми. Через тиждень Шевченко провів свою першу гру в Серії А, забивши у ворота Лечче і свій перший в Чемпіонаті Італії м'яч, який 3 24-а голами завершив найкращим бомбардиром.

Справжній успіх до Шевченка прийшов у сезоні 2002/03 років, коли разом з Міланом він виграв Кубок Італії, першим з українських футболістів — Лігу Чемпіонів (забивши вирішальний гол у серії післяматчевих пенальті у ворота Ювентуса) та Суперкубок УЄФА. Наступного року він вперше став чемпіоном Італії (з 24-а забитими голами був вдруге був визнаний кращим бомбардиром Серії А) і виграв Суперкубок Італії. За підсумками сезону 13 грудня 2004 року Андрій Шевченко третім з українських футболістів після Олега Блохіна (1975) та Ігора Бєланова (1986) удостоївся нагороди як найкращий футболіст року в Європі, яку присуджує французький журнал "France Football".

"Я щасливий отримати цю нагороду. Хотів би подякувати всім, хто допоміг мені, особливо моїм землякам-українцям. Я українець — і гордий цим. Я присвячую цю нагороду моєму народу" — Андрій Шевченко, 13 грудня 2004 року

31 грудня 2004 року Андрій Шевченко "за виняткові спортивні досягнення, визначний особистий внесок у розвиток українського футболу і піднесення авторитету України в світі" указом Президента Кучми був удостоєний звання Героя України з врученням Ордену Держави.

Забивши за 7 років у 296 матчах за Мілан 175 голів, у 2006 році Шевченко перейшов до лондонського Челсі за рекордну для Англії суму 30,8 млн фунтів (близько 45 млн євро). Однак його кар'єра в новому клубі не склалась і після невдалої спроби через два роки повернутись в "Мілан" у 2009 році Андрій Шевченко підписав дворічний контракт з київським Динамо, за яке виступав до середини 2012 року.

Загалом на найвищому рівні Андрій Шевченко провів 763 матчі, в яких забив 374 голи, з них 111 матчів та 48 голів — за національну збірну України, до якої входив протягом 1995-2012 років. Два голи Андрія Шевченка у ворота збірної Швеції, забиті 11 червня 2012 року в дебютному матчі збірної України під час Чемпіонату Європи з футболу, стали останніми у його спортивні кар'єрі.

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