Джошуа проти Пулєва: внутрішній вогонь - ось що робить Джошуа непереборним - він твердо контролює хаос

Джерело - Чемпіон.

Захист Джошуа титулів IBF, WBA і WBO проти Пулєва в суботу ввечері придбає додаткову злобу після бурхливої п'ятниці, коли охоронцям довелося працювати двічі.

Але серед хаосу, важковаговиків без сорочок і схвильованих статистів у Джошуа було стримане почуття контролю. Подивіться його інтерв'ю після - він ніде не був збуджений, його серце не билося швидше. Це був розважливий і мстивий вираз внутрішнього вогню Джошуа, щоб дати Пулєву зрозуміти, що він не цінує свого суперника.

"Я знаю, що він собою являє, я вивчав його", - сказав Джошуа через кілька миттєвостей після того, як довів Пулєва до божевілля.

Це був болгарин, який кричав, жестикулював і втрачав рівновагу, в той час як Джошуа пробурмотів йому щось. Пулєв і раніше був втягнутий в неприємну сутичку на зважуванні з Дереком Чісорою.

Якби Пулєв бився з Джошуа три роки тому, як це було заплановано, у чемпіона світу в суперважкій вазі було б набагато більше ваги. У ту ніч в 2017 році Джошуа був найважчим в кар'єрі - 115 кг, щоб зупинити Карлоса Такаму, який замінив Пулєва в 10-му раунді.

Джошуа став значно важче за місяці після його перемоги на Вемблі над Кличком, де він важив 113 кг і де його колосальна фігура викликала питання.

Джошуа було потрібно більше часу, щоб засвоїти урок - в кінцевому підсумку нищівна поразка від Енді Руїса-молодшого в Нью-Йорку стала каталізатором змін. Тягар було переключено на техніку, а не на фітнес, і він, природно, позбувся непотрібних м'язів.

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