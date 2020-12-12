Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зустрінеться з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) у рамках вечору боксу в Лондоні.

Український боксер Володимир Кличко зустрічався з обома боксерами. І із різним успіхом завершувалися поєдинки.

Ми уже згадували бій проти британця. Тепер черга і Курбата.

15 листопада 2014 року, Німеччина, Гамбург.

Тодішній чемпіон WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Володимир Кличко успішно захистив свої титули, здобувши дострокову перемогу в п'ятому раунді над офіційним претендентом за версією IBF Кубратом Пулєвим. Тоді Володимир 17-й раз захистив звання чемпіона світу, яким володів вже понад вісім років.

Уже в першому раунді Пулєв зміг помітно потрясти Кличка, але при цьому сам двічі побував в нокдауні після пропущених лівих бокових. У третьому раунді Пулєву довелося ще раз побувати на підлозі після того ж лівого бічного. До цього моменту в кутку лівого ока Пулєва утворилося розсічення.

У п'ятому раунді ситуація повторилася, але цього разу Пулєву після пропущеного лівого бокового встати не вдалося. Відразу після бою Кубрат був доставлений в лікарню.

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