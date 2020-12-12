Джерело - Чемпіон.
Британський важковаговик Ентоні Джошуа ледве не побився із болгарином Кубратом Пулєвим під час дуелі поглядів.
Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція
Конфлікт під час дуелі поглядів спровокував Пулєв, який розпочав словесну перепалку та спробував вдарити Джошуа. Боксерів довелося розбороняти представникам їхніх команд.
Бій Джошуа – Пулєв відбудеться сьогодні у Лондоні та розпочнеться близько 23:00.
Британець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
🔥🔥🔥🔥🔥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020
FACE OFF 👀 #JoshuaPulev
TOMORROW NIGHT! 👑👑👑👑 pic.twitter.com/MzOhnkicmY
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