Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зіграв внічию з Інтером (0:0).
Таким чином, "гірники" набрали в своїй групі 8 очок і посіли третє місце, яке дає право навесні зіграти в Лізі Європи.
Пресслужба донецького клубу опублікувала відео з емоціями гравців з роздягальні відразу після матчу з Інтером.
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