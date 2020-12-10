Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зіграв внічию з Інтером (0:0).

Таким чином, "гірники" набрали в своїй групі 8 очок і посіли третє місце, яке дає право навесні зіграти в Лізі Європи.

Пресслужба донецького клубу опублікувала відео з емоціями гравців з роздягальні відразу після матчу з Інтером.

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