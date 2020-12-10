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Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру

Сьогодні 19:14 Valeriy Ruchka 2368 1
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру

Бразильський ексзахисник Динамо Даніло Сілва, який ще у вересні анонсував, що повісить бутси на цвях, зробив офіційну заяву щодо цього.

"Сьогодні я офіційно заявляю, що йду з футболу. Це була мрія хлопчика, що стала реальністю! Я мріяв про те, чого мені вдалося досягти з допомогою Бога, завзятості й докладених зусиль! Я ніколи не здавався, і Бог дав мені побачити шлях більш тонкий, ніж вушко голки, але для мене це було вже набагато більше, ніж те, що я мав...

У 2010 році київське Динамо придбало права на мене, і саме там я досяг піку своєї професіональної кар'єри, погравши у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Суперкубку України та чемпіонаті країни. Я – бразилець, який носив футболку Динамо 7 років. Це клуб, який я люблю. Також я відчуваю любов до України та українців.

Я дякую Богові і всім, хто допомагав мені в цьому шляху. Починається новий цикл моєму житті, нові проєкти", – написав бразилець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, з 2010 по 2017 роки Сілва захищав кольори київського Динамо, в яке перейшов з бразильського Інтернасьйонала за 4 млн євро. З "біло-синіми" він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок. Загалом, у складі української команди зіграв 219 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 20 результативних передач.

 
 
 
 
 
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A post shared by Danilo Silva - Даніло Сільва (@danilosilva6official)

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