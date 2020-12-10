Джерело - Чемпіон.

Авторитетний портал Transfermarkt склав символічну збірну найдорожчих футболістів команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів після групового етапу турніру.

П'ятеро гравців представляють міланський Інтер: Ромелу Лукаку (€85 мільйонів), Лаутаро Мартінес (€70 мільйонів), Ашраф Хакімі (€50 мільйонів), Алессандро Бастоні (€45 мільйонів ) і Стефан де Врей (€60 мільйонів).

Четверо представників увійшли від МЮ та по одному від Аякса і Ренна.

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