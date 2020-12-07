Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків

Джерело - Чемпіон.
8 грудня київське Динамо зіграє матч групового етапу Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша. Пропонуємо до вашої уваги славетний ретро-матч, який відбувся у 1975 році.
Тоді Динамо в фіналі Кубка кубків у швейцарському Базелі обіграло Ференцварош 3:0.
14 травня 1975 року, 20:15
Фінал Кубка володарів кубків
Стадіон Сант-Якоб, Базель (Швейцарія). 10 897 глядачів
Динамо (Київ, СРСР) – Ференцварош (Будапешт, Угорщина) 3:0
Голи: Онищенко (18, 39), Блохін (67)
Динамо: Рудаков, Трошкін, Матвієнко, Решко, Фоменко, Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохін
Ференцварош: Геці, Мартош, Медьєші, Патакі, Раб, Нілаші, Юхас, Муха, Сабо, Мате, Мадяр
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua