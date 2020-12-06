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Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку

Сьогодні 20:08 Valeriy Ruchka 299 0
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку

Президент Ювентуса Андреа Ан'єллі подарував 35-річному форвардові туринського клубу Кріштіану Роналду пам'ятну футболку на честь 750-го гола португальця за клуби і національну збірну.

«Президент Ан'єллі представляє цей неймовірний клуб в цей історичний момент моєї кар'єри. Особлива подяка складу: я не зміг би зробити цього без вашої допомоги, хлопці!», — прокоментував Роналду відео.

 
 
 
 
 
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