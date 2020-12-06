4 роки тому київське Динамо під керівництвом Сергія Реброва змусило плакати не тільки воротаря Бешикташа, але й мільйонну армію уболівальників турецького клубу. У матчі 6 туру Ліги чемпіонів Динамо винесло вперед ногами Бешикташ з рахунком 6:0.

Для команди Сергія Реброва цей матч вже нічого не означав в турнірному плані. У цій Лізі чемпіонів Динамо уже втратило все.

Бешикташ у разі перемоги в Києві уперше у своїй історії міг вийти до плей-оф Ліги чемпіонів. Для чемпіона Туреччини, це мала бути гра року. Підтвердили це й уболівальники гостей, яких приїхало до Києва понад 5 тисяч. Усього на трибуни НСК Олімпійський було продано майже 14 тисяч квитків і це був ганебний рекорд для матчів Ліги чемпіонів в Києві.

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