Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет висловився щодо червоної картки, яку отримав у матчі проти Маріуполя.

"Помилки – це частина футболу. Дякую команді за перемогу. Продовжуємо працювати", – написав Нещерет на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у матчі 12-го туру проти Маріуполя Руслан Нещерет залишив свою команду у меншості наприкінці першого тайму.

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