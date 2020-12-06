 Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя | Блоги | Champion.com.ua
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Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя

Сьогодні 14:33 Valeriy Ruchka 625 0
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет висловився щодо червоної картки, яку отримав у матчі проти Маріуполя.

"Помилки – це частина футболу. Дякую команді за перемогу. Продовжуємо працювати", – написав Нещерет на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у матчі 12-го туру проти Маріуполя Руслан Нещерет залишив свою команду у меншості наприкінці першого тайму.

 
 
 
 
 
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