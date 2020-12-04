Джерело - Чемпіон.

4 грудня святкує свій 57-й день народження легендарний український стрибун із шестом, а нині президент НОК України Сергій Бубка.

Бубка є автором 35! Світових рекордів. Його результат - 6,15 м у приміщенні в 2014 році перевершив француз Рено Лавіллені (6,16) на турнірі імені самого Бубки в Донецьку. Світовий рекорд на відкритому стадіоні (6,14 м), який було встановлено в італійському Сестрієре, протримався 26 років і був побитий лише в 2020 році молодим шведом Арманом Дюплантісом (6,18 м).

Незважаючи на 6 світових чемпіонських титулів, Бубці лише одного разу підкорилися Олімпійські ігри. У Сеулі-1988 року чинний очільник НОК України зійшов на верхній щабель п'єдесталу пошану. І якщо в Барселоні-1992 Бубка провалив змагання, то в Атланті-1996 та Сіднеї-2000 далися взнаки травми.

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