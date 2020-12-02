Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою

Джерело - Чемпіон.

У Казахстані відбулася досить незвична подія. 35-річний культурист вирішив одружитися на каучуковій жінці Марго.

Бодібілдер родом з Рубіжного Луганської області, який зараз живе в Казахстані, Юрій Толочко зіграв весілля зі своєю обраницею - секс-лялькою на ім'я Марго

Півтора року тому Юрій оголосив, що у нього роман з красивою жінкою, і показав її в Instagram. Обраниця справді виглядала чудово. Але був один недолік - Маро виявилася гумовою.

Спочатку свято довелося перенести через пандемію, а потім Юрія побили під час мітингу трансгендерів в Алмати.

Коли синці на обличчі нареченого зажили, нарешті відбулося весілля. Про це у своєму Instagram повідомив сам щасливий чоловік гумової жінки. Юрій продемонстрував кадри зі святкування, де можна побачити реєстратора та гостей, а також частування та інші атрибути традиційного весілля.

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