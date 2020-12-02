Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата

Олександр Шовковський, який є асистентом Андрія Шевченка у збірній України, розпочав депутатську діяльність.

1 грудня, відбулось перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. В ньому взяв участь і легендарний голкіпер.

"Це новий виклик. Це відповідальність", – написав САШО у своєму Facebook після дебютного зібрання, де отримав посвідчення депутата.

Нагадаємо, ексголкіпер "синьо-жовтих", а нині асистент Шевченка пройшов у Київраду разом з політичною силою УДАР Віталія Кличка. Перед місцевими виборами у нього був другий номер у списку партії.

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