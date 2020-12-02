 Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:14 3264
Ювентус прийме Динамо, Манчестер Юнайтед зіграє з ПСЖ. Матчі 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:24 285
Верес зіграє з Маріуполем, Олександрія прийме Минай. Матчі 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 08:56 565
Україна повернула собі одинадцяте місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:08 1682 1
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 00:17 1219
Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну
Сьогодні 00:08 1342
Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 631
Зідан відреагував на поразку від Шахтаря
Вчора 23:26 3512
Трубін та Вітао – найкращі гравці матчу Шахтар – Реал
Вчора 22:17 890
Шахтар - Реал: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:05 4484
Блоги
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 130
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 21:46 1717
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 21:23 807
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
Вчора 19:56 604
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 2182
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:15 Хокей. УХЛ Сокіл - Дніпро 3:0. Огляд матчу 39
10:57 Формула 1 Мік Шумахер підписав контракт з командою Формули-1 382
10:56 Блог Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата 134
10:41 Футбол Аталанта - Мідтьюлланн 1:1. Огляд матчу 248
10:26 Футбол Після поразки від Шахтаря Зідан може бути звільнений з Реала 884
10:10 Футбол Атлетіко - Баварія 1:1. Огляд матчу 248
09:55 Хокей. УХЛ Донбас підписав російського захисника 443
09:40 Футбол Ліверпуль - Аякс 1:0. Огляд матчу 406
09:24 Футбол Ювентус прийме Динамо, Манчестер Юнайтед зіграє з ПСЖ. Матчі 5 туру Ліги чемпіонів 285
09:10 Футбол Порту - Манчестер Сіті 0:0. Огляд матчу 470
08:56 Футбол Верес зіграє з Маріуполем, Олександрія прийме Минай. Матчі 1/8 фіналу Кубку України 565
08:40 Футбол Боруссія М - Інтер 2:3. Огляд матчу 1055
08:24 Футбол Вісім команд гарантували собі плей-оф Ліги чемпіонів 1881
08:08 Футбол Україна повернула собі одинадцяте місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА 1682 1
07:15 Футбол Зінченко став найкращим гравцем матчу Порту - Манчестер Сіті 2608
05:21 Футбол Шахтар - Реал 2:0. Огляд матчу 4703
05:14 Футбол Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 3264
00:17 Пряма трансляція Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 1219
00:08 Хокей Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну 1342
1 Грудня 2020
23:55 Футбол Інтер обіграв Боруссію М, Баварія вирвала нічию у Атлетіко. Результати 5 туру Ліги чемпіонів 1066 1
23:41 Футбол Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 631
23:41 Футбол Луческу вказав на важливість Роналду для Ювентуса 1792
23:26 Футбол Зідан відреагував на поразку від Шахтаря 3512
23:25 Пряма трансляція Істанбул - РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 240
23:10 Футбол Локомотив – Зальцбург 1:3. Огляд матчу 1855

Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата

Сьогодні 10:56 Valeriy Ruchka 134 0
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата

Олександр Шовковський, який є асистентом Андрія Шевченка у збірній України, розпочав депутатську діяльність.

1 грудня, відбулось перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. В ньому взяв участь і легендарний голкіпер.

"Це новий виклик. Це відповідальність", – написав САШО у своєму Facebook після дебютного зібрання, де отримав посвідчення депутата.

Нагадаємо, ексголкіпер "синьо-жовтих", а нині асистент Шевченка пройшов у Київраду разом з політичною силою УДАР Віталія Кличка. Перед місцевими виборами у нього був другий номер у списку партії.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()