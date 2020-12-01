Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру

Молодий захисник збірної України розповів куди витратив 30 тис доларів за перемогу на чемпіонаті світу U-20

Джерело - Чемпіон.

Захисник чернігівської Десни та збірною України Юхим Конопля витратив преміальні за перемогу на чемпіонаті світу U-20 на купівлю квартири в Києві для своїх батьків.

Про це недавній дебютант національної команди розповів в інтерв'ю проєкту Наша збірна.

"Усі преміальні за чемпіонат світу я відклав. Потім почав грати в Прем'єр-лізі - трохи заробив, доклав і купив батькам квартиру в Києві. Це наразі було найнеобхіднішим. Життя змусило батьків переїхати. Попросили на Лівому березі в районі Русанівської набережної. Мама до цього наскиталась. У павлограді мешкала, потім у Харкові... Мені ж багато не треба, тим більше, не знаю де завтра опинюсь. Можливо, взимку закордон поїду грати", - зазначив Конопля.

Нагадаємо, влітку 2020 року Конопля, разом зі збірною України U-20, став чемпіоном світу в своїй віковій категорії, за що й отриав 30 тисяч доларів преміальних.

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