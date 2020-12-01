Джерело - Чемпіон.

Нападник брестського Динамо та ексфутболіст збірної України Артем Мілевський нецензурно та по-хамськи почав відповідати своїм підписникам в Instagram.

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Усе сталося через те, що білоруси закликали футболіста підтримати екссекратаря брестського клубу Ольгу Хіжинкову, яку було засуджено за участь у протестах в Білорусі. Міс Білорусь-2008 знаходиться в ЦИП, і жахливими умовами її утримання поділилася дівчина Едуарда Бабарика Саша Звєрєва: Хіжинкова не має доступу до душу, не отримує передачі і листи, і вже кілька тижнів живе в камері з бездомними.

Пропонуємо вам кілька скрінів із найгарячішими коментарями:

В гостру дискусію увірвалася сама Ольга Хіжинкова, але Мілевський запропонував їй продовжити спілкування в діректі.

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