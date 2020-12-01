Джерело - Чемпіон.
Нападник брестського Динамо та ексфутболіст збірної України Артем Мілевський нецензурно та по-хамськи почав відповідати своїм підписникам в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Усе сталося через те, що білоруси закликали футболіста підтримати екссекратаря брестського клубу Ольгу Хіжинкову, яку було засуджено за участь у протестах в Білорусі. Міс Білорусь-2008 знаходиться в ЦИП, і жахливими умовами її утримання поділилася дівчина Едуарда Бабарика Саша Звєрєва: Хіжинкова не має доступу до душу, не отримує передачі і листи, і вже кілька тижнів живе в камері з бездомними.
Пропонуємо вам кілька скрінів із найгарячішими коментарями:
В гостру дискусію увірвалася сама Ольга Хіжинкова, але Мілевський запропонував їй продовжити спілкування в діректі.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua