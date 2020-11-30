Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!

Джерело - Чемпіон.

Про старт нового біатлонного сезону та нового сезону "Біатлонних підсумків од Старгород спорт" ведучий каналу Павло Посохов говорив із легендою українського спорту та української журналістики Сергієм Степановичем Савелієм!

Чому наші виступили погано: це помилка Санітри в екстремальних умовах чи краще форма буде, але трохи пізніше? Чому нормальні результати показали лиш двоє спортсменок, що тренувалися не з Санітрою? Чи варто нам чекати на покращення та хто фаворити сезону? Про все це та не тільки у цьому випуску!

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