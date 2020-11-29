Барселона красиво попрощалася з Марадоною. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона в черговому поєдинку чемпіонату Іспанії знищила Осасуну.

Перед стартом матчу футболісти і всі присутні на стадіоні хвилиною мовчання вшанували пам'ять легендарного ексгравця Барси Дієго Марадони, який помер кілька днів тому.

Водночас в центрі поля Камп Ноу помістили футболку "блаугранас" часів виступів Марадони з його 10-м номером.

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