Джонс вийшов на бій з Тайсоном в рукавичках, присвячених Кобі Браянту

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс вшанував пам'ять баскетболіста Кобі Браянта в бою з легендарним американським супертяжем Майком Тайсоном.

Боксер вийшов на поєдинок проти Тайсона в спеціальних рукавичках із зображенням загиблого баскетболіста. Вони виконані в традиційних для Лос-Анджелес Лейкерс кольорах - фіолетовому і жовтому.

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