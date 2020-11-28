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На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни

Сьогодні 19:00 Valeriy Ruchka 243 1
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни

Джерело - Чемпіон.

На території тренувального комплексу футбольного клубу Рома в Тригорії були припинені всі роботи, оскільки військовослужбовці повинні були прибрати 20 бомб часів Другої світової війни.

Відзначається, що бомби були виявлені під час будівельних робіт нових тренувальних полів для "вовків". 

Вся діяльність тренувальної бази була припинена, і були викликані експерти, які виявили, що в цьому районі було не три, як спочатку передбачалося, а близько 20 бомб.

Рома у своєму твіттері опублікувала світлину армійських експертів, які прибули на місце події і швидко змогли витягти вибухові пристрої.

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