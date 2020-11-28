У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку

Джерело - Чемпіон.

25 листопада помер легендарний футболіст Дієго Марадона.

Та жителі США переплутали його з відомою поп-дівою Мадонною і її. Деякі користувачі Twitter почали висловлювати свої співчуття рідним співачки.

Хоча побиватися фанатам не варто. Мадонна все ще жива.

"2020 рік забрав у нас легенду. Спочивай зі світом, Мадонна, королева поп-музики. Ми будемо за тобою сумувати", - написала одна з прихильниць співачки.

RIP Madonna 😭🙏 On the 2006 #GRAMMYs, Mariah Carey was supposed to open the ceremony but Madonna insisted that she wanted to instead or else she will NOT attend the show. Mariah Carey lost the opening slot but was the ONLY performer who received a standing ovation. pic.twitter.com/wm1l0o4YYW — 𝕾𝖙𝖗𝖊𝖆𝖒 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖆𝖍 🎄 (Fan Account) (@stream_with) November 26, 2020

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua