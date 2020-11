Найвища будівля в світі Бурдж-Халіфа, яка знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах, і висота якої становить 828 метрів, напередодні попрощалася з легендарним аргентинцем Дієго Марадоною.

На фасаді будівлі на всю її висоту з'явилися кадри з Марадоною, який помер 25 листопада у віці 60 років.

نضيء #برج_خليفة الليلة لنستذكر مسيرة النجم الاستثنائي دييجو مارادونا الذي رحل عن عالمنا#BurjKhalifa pays tribute to the legendary #DiegoMaradona. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/aePQtwIpKZ