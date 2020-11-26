 Хто не чув, той побачить!: Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх цитат. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Хто не чув, той побачить! Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх цитат

Сьогодні 16:00 Valeriy Ruchka 74 0
Хто не чув, той побачить! Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх цитат

Джерело - Чемпіон.

Колишній боксер Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою "Хто не чув, той побачить!". Книжку видали в сучасному і зручному форматі, до неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Віталія Кличка.

"Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна, — сказав Кличко під час онлайн-трансляції. — Скажу відверто, я – людина, яка вміє посміятися над собою. І не ображається на жарти на свою адресу. Ну, на справді смішні жарти. Я не про 95 квартал", — сказав Кличко.

Мер пожартував, що книжка видана в такому форматі, що з неї неможливо вирвати сторінки, бо "з пісні слів не викинеш".

Книга випущена за власні гроші автора, тираж становить 3000 примірників. Ілюстрації створював художник Дмитро Кривонос.

"Це зараз невеликий лімітований тираж. В основному для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд "Майбутній Київ". Тож, я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож – посміхайтеся! Життя того варте!" — наголосив Віталій Кличко.

Також Кличко анонсував продовження книги із збільшеною кількістю сторінок.

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