 Я хочу померти у своїй країні. Правила життя легендарного Марадони | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Боруссія М - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:41 3413
Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України
Сьогодні 19:10 890 1
Помер легендарний Марадона
Сьогодні 18:38 2775 2
УАФ оскаржить технічну поразку збірній України у матчі з Швейцарією
Сьогодні 18:23 986
Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією, - журналіст
Сьогодні 18:05 5502 3
Бій Тайсон - Джонс відбудеться без оголошення переможця
Сьогодні 17:24 1209
Генсек УАФ: Рішення щодо матчу Швейцарія - Україна ми отримаємо до завтрашнього ранку
Сьогодні 16:54 530
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 16:23 3469 3
ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста світу у 2020 році
Сьогодні 13:29 13874 4
Бущан став найгіршим гравцем матчу Динамо – Барселона
Сьогодні 11:11 1869
Блоги
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів
Легендарне Динамо 90-х: де зараз футболісти, які ледь не виграли Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 20:53 2578
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі
ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1092
Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту
Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту Андрій Твердохліб
Вчора 16:05 581
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
15 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Valeriy Ruchka
23.11.2020 21:23 997
Про Тимощука, тренування Луческу та зароблені статки - Артем Федецький
Про Тимощука, тренування Луческу та зароблені статки - Артем Федецький Valeriy Ruchka
23.11.2020 17:29 4878
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:41 Футбол Боруссія М - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН 3413
20:39 Футбол Кремінь - Альянс 0:2. Огляд матчу 61
20:34 Блог Я хочу померти у своїй країні. Правила життя легендарного Марадони 188
20:25 Бокс Лопес: Я багато говорю, але завжди відповідаю за свої слова 152
20:09 Футбол Оболонь розгромила Полісся у 15 турі Першої ліги 195
19:55 Пряма трансляція Боруссія М - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 2321
19:54 Хокей. УХЛ Донбас сенсаційно програв Краматорську у 11 турі УХЛ 332
19:53 Блог Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу 251
19:53 Пряма трансляція Інтер - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 758
19:39 Бокс Гірн назвав потенційного суперника Усика за пояс WBO 574
19:25 Бокс Митрофанов проведе перший титульний бій на професійному ринзі 575
19:10 Футбол Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України 890 1
18:57 Футбол Додо та Тете вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Боруссією 553
18:38 Футбол Помер легендарний Марадона 2775 2
18:23 Футбол УАФ оскаржить технічну поразку збірній України у матчі з Швейцарією 986
18:05 Футбол Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією, - журналіст 5502 3
17:55 Бокс Черкашин проведе бій з колишнім претендентом на звання чемпіона світу 795
17:40 Футбол Балакін здав позитивний тест на коронавірус 783
17:35 Блог Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч 2793
17:24 Бокс Бій Тайсон - Джонс відбудеться без оголошення переможця 1209
17:09 Футбол Поворознюк повідомив про свій останній матч у Вересі 1232
16:58 Футбол У Карпат з’явився новий титульний спонсор 976
16:54 Футбол Генсек УАФ: Рішення щодо матчу Швейцарія - Україна ми отримаємо до завтрашнього ранку 530
16:52 Блог Ультрас Десни кинули в сміттєвий бак директора стадіону 276
16:44 Пряма трансляція АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE 222

Я хочу померти у своїй країні. Правила життя легендарного Марадони

Сьогодні 20:34 Valeriy Ruchka 188 0
Я хочу померти у своїй країні. Правила життя легендарного Марадони

Дієго Армандо Марадона, без сумніву, культова персона в історії Аргентини. Легенда найпопулярнішої гри в світі вже давно вийшов за рамки звичайного розуміння терміна "футболіст" і його дійсно обожнюють у себе на батьківщині.

Помер легендарний Марадона

Тому не дивно, що висловлювання володаря Золотого м'яча 1986 року дуже швидко були розібрані на цитати.

Пропонуємо згадати ті правила життя видатного футболіста.

Аргентина - це я!

Я якоюсь мірою краще політиків: вони публічні люди, а я - популярний.

Якщо я помру, я знову з'явлюся на світ Дієго Армандо Марадоною. Я футболіст, який приносить щастя людям, і цього для мене більш ніж достатньо.

Політики в світі за допомогою грошей перемагають на виборах, а Фідель переміг всіх за допомогою гвинтівки. Тому що у нього є яйця! Я люблю Кубу!

Господь допомагає лише тим, хто допомагає собі сам.

Так, я пішов проти Папи Римського. Це сталося тому, що я приїхав до Ватикану і побачив дахи із золота. А потім почув, як Папа говорить про те, що Церква піклується про бідних дітей ... Але, чорт візьми, продай дах, зроби хоч що-небудь!

Я визнаю тільки двох своїх дітей. Всі інші є продуктом моїх грошей і помилок.

Мати думає, що я найкращий. А я ніколи не перечу матері.

Я собі ніколи не пробачу те, що наркотики не дозволили мені побачити найцінніше - дорослішання дочок.

Для своїх дочок я кумир, і мені цього цілком достатньо.

Своїй дружині я не зраджував. А якби і зробив це, то ніколи не зізнався б.

Добре, що в світі є гомосексуалісти. Вони залишають нам більше красивих жінок.

З Мессі неможливо зв'язатися. Легше додзвонитися до Обами, ніж до Лео.

Навіть в Бразилії Пеле - другий в списку кращих спортсменів після Айртона Сенни. Він приречений бути другим! Як в світовому футболі, так і в бразильському спорті!

Нагорода, яку ФІФА присудила Пеле - не варта навіть лайна.

Я аргентинець по самісінькі яйця. Я хочу померти у своїй країні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()