Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту

Джерело - Чемпіон.
Мюнхенська Баварія привітала росіянина Данііла Мєдвєдєва з перемогою на Підсумковому турнірі ATP. Тенісист отриав клубну футболку зі своїм прізвищем та номером 1.
Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed! 👏— FC Bayern München (@FCBayern) November 23, 2020
We have a little something waiting for you here in Munich! 🔴⚪ #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy
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