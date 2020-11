Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту

Мюнхенська Баварія привітала росіянина Данііла Мєдвєдєва з перемогою на Підсумковому турнірі ATP. Тенісист отриав клубну футболку зі своїм прізвищем та номером 1.

Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed! 👏



We have a little something waiting for you here in Munich! 🔴⚪ #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy