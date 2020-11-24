Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія привітала росіянина Данііла Мєдвєдєва з перемогою на Підсумковому турнірі ATP. Тенісист отриав клубну футболку зі своїм прізвищем та номером 1.

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