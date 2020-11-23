 Під час матчу УХЛ шайба потрапила в обличчя гравцеві Маріуполя. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Під час матчу УХЛ шайба потрапила в обличчя гравцеві Маріуполя

Сьогодні 12:31 Valeriy Ruchka 26 0
Під час матчу УХЛ шайба потрапила в обличчя гравцеві Маріуполя

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 22 листопада, в Маріуполі відбувся заключний поєдинок 10-го туру між місцевим клубом і Білим Барсом. Матч виграли хокеїсти Маріуполя (6:4).

За три хвилини до кінця матчу, за рахунку 6:3, захисник господарів Денис Петрухно отримав дуже неприємну травму. Під час атаки Білого Барса, в його обличчя потрапила шайба після потужного кидка одного з - хокеїстів гостей.

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