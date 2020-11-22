Джерело - Чемпіон.

Ультрас київського Динамо відвідали Кропивницький, де столична команда проводила матч проти Інгульця.

Крім уже звичного банера "Сцуркіси - ганьба" також лунало "Суркіси - ганьба Динамо!"

"Будемо й далі продовжувати їздити на виїзні та відвідувати домашні матчі. Якщо раніше ми це робили для того, щоб підтримати команду, то зараз для нагадування того факту, що Суркіси та Луческу - це величезна ганьба для історії Великого клубу Динамо Київ",- повідомили ультас у своїх соціальних мережах.

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