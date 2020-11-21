Джерело - Чемпіон.

Сейв воротаря Динамо Руслана Нещерета УЕФА визнав найкращим у першиз трьох турах турніру.

Мова йде про шедевральну гру юного динамівця в грі проти Барселони. Нещерет у фантастичному стилі витягнув м'яч із дев'ятки після штрафного Ліонеля Мессі.

Цікаво, що другу сходинку в почесному рейтингу посіла гра іншого українського кіпера Анатолія Трубіна, який відбив м'яч після штрафного удару Рамелу Лукаку в грі Шахтар - Інтер.

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