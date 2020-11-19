Яна «B2ru» Химченко: «Я не хотела прекращать работу с NAVI»

Один из ключевых контент продюсеров HellRaizers, Яна "B2ru" Химченко, которая до недавнего времени работала над материалами для Natus Vincere, заявила, что ей не хотелось бы прекращать работу с этой организацией. Эта информация просочилась в сеть в ходе интервью для GameInside.ua. Вероятно, что этот уход значительно повлияет на желание игроков делать ставки на команду на ресурсах по типу dota2-bets.com. Больше подробностей читайте дальше в новости.

Официальное заявление "B2ru"

"Да, последний год выдался довольно проблематичным с точки зрения рабочего процесса, однако мне всё равно не хотелось прекращать сотрудничество с Natus Vincere", - заметила Яна Химченко. "Однако из-за совокупности неудовлетворенности администрации последними результатами игры команды, а также специфики, возникшей в результате всемирных карантинных мер – вышло так, как вышло. Вначале, отправили на медиа каникулы весь состав Dota 2. Затем был отменён LA Major", - вспоминает "B2ru".

"Я припоминаю что раньше, когда NAVI обладала составами, приносящими постоянные выигрыши для организации – можно было вообще практически ничего не делать. Условно, можно было оставить камеру включённой и просто пить чай. Тогда было так, что сами по себе игроки были огромным и крайне интересным контентом. Когда же всё поменялось – мне предложили делать контент, направленный на привлечение новой фанатской базы".

"Большая часть этого контента была разнообразными документальными фильмами и ретроспективными обзорами. Эта идея в целом пришлась мне по вкусу, поскольку мне нравиться заниматься материалами большого объема", - вспоминает Яна. "Меня даже не особенно волновало, какая там будет система оплаты. В большей мере на работе держало то, что я ждала, что вот-вот уже появиться действительно достойный состав по Dota 2".

Плохие новости для создателей контента

"Я узнала, что мне больше не рады в составе команды контент продюсеров Natus Vincere примерно в то же время, как в команду был подписан "FlyToMoon". Именно тогда я и узнала, что больше не закреплена за составом команды, занимающейся съемками и созданием контента для Dota 2 комьюнити. Меня это невероятно огорчило, поскольку я обожаю эту игру всем сердцем. Я знаю лично половину профессиональных игроков из СНГ и чувствую себя в их компании полноправным членом комьюнити".

"Безусловно, хотелось бы завершить свою карьеру в Natus Vincere каким-либо более достойным образом. Как ни как я провела за этим делом более 5 полноценных, насыщенных и полных работой лет. Хотелось бы выиграть какой-нибудь действительно крупный турнир, снять крутой влог, и только затем помахать всем фанатам ручкой. Однако, в конечном итоге вышло так, как вышло. Жалеть, увы, совершенно бессмысленно, да и поздно. Посмотрим, куда меня приведёт новая дорога".

Несколько слов о новой работе

По словам Яны – новая работа (а именно контент менеджером в HellRaizers) значительным образом отличается от той, что проходила с Navi. Она утверждает, что HR – сравнительно молодая организация, которая только начинает свой путь развития, и только сейчас начинает свой путь развития в большом киберспорте.

"Это совершенно другие люди, другие эмоции, другой уровень игры. Молодые, перспективные ребята. Весёлые и невероятно доброжелательно настроенные. Организация имеет невероятно большие амбиции. На сегодняшний день практически все крупные позиции по стафу являются закрытыми. Множество новых людей, новых лиц. Пока что, мне невероятно нравится всё, что происходит", - закончила Яна.

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