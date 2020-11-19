Рейтинг букмекерских контор для ставок на спорт в Украине

Пока все условия для зарождения легального рынка букмекеров в Украине с 2021 года уже заложены законодателями, глобальные беттинговые онлайн-платформы останутся пользоваться спросом у украинских игроков. Запущенный в 2020 году проект topbookmakers.org.ua, где размещены лучшие букмекерские конторы Украины, поможет выбрать оператора ставок с наиболее выгодными условиями для украинских беттеров.





Новые условия игры

Спустя 11 лет перестал действовать официальный запрет на азартные игры, теперь каждый организатор спортивных ставок и казино может приобрести лицензию стоимостью до 280 миллионов гривен. Это даст право гэмблинг-компаниям занимать помещения в отелях и принимать ставки через интернет. Вероятно, такие гранды онлайн-беттинга как Вильям Хилл и bet365 не потеряют существенной части украинской аудитории и без получения легального статуса в Киеве. Согласные на выдвинутые условия законодателей букмекеры откроют отдельные площадки.

В связи с существенным обновлением рынка ставок и появлением новых продуктов все больше вопросов появляется у рядовых игроков - где выше коэффициенты, какая платформа предлагает больше платежных методов для вывода средств, удобных для беттеров из Украины, а где вообще не принимают украинских пользователей.

Как решившие остаться на “сером” рынке, так и возможные сертифицированные в будущем операторы ставок уже представлены в рейтинге лучших букмекерских контор для Украины - https://topbookmakers.org. ua/reyting-bukmekerov/, и наиболее соответствующие из них критериям надежности, удобства и выгоды включены в топ букмекерских контор Украины, составленный с учетом целого ряда факторов.





Как выбрать букмекера

Далеко не каждая платформа способна удовлетворить запросам всех без исключения игроков. Учитывая индивидуальные предпочтения беттера и различную направленность букмекеров, к выбору площадки для ставок следует отнестись ответственно.

Рейтинг лучших букмекерских контор, представленный на сайте topbookmakers.org.ua, берет во внимание все ключевые факторы, сказывающиеся на игре, - уровень маржи, надежность и авторитетность бренда, глубина выбора ставок, отзывчивость операторов службы поддержки, доступность заявленных платежных методов в Украине и общее впечатление от взаимодействия с интерфейсом платформы. Немаловажная для многих информация о сумме и условиях стартового бонуса помогут сделать окончательный выбор в пользу одного из букмекеров.

Опубликованные дополнительные материалы на общую беттинговую тематику позволят сформировать полное представление о спортивных ставках, устранить пробелы в профессиональной терминологии беттеров.

Материал предоставлен ресурсом topbookmakers.org.ua

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua