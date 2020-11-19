 День в історії: 51 рік тому Пеле забив свій 1000-й гол. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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День в історії: 51 рік тому Пеле забив свій 1000-й гол

Сьогодні 11:44 Valeriy Ruchka 1693
День в історії: 51 рік тому Пеле забив свій 1000-й гол
#Пеле

Джерело - Чемпіон.

19 листопада 1969, рівно 51 рік тому, легендарний Пеле, який виступав за Сантос, забив свій 1000-й гол в кар'єрі.

Сталося це в матчі чемпіонату Бразилії проти Васку да Гама на знаменитій Маракані.

Пеле відзначився ударом з пенальті, який сам і заробив. Рахунок в матчі став 2:1 на користь Сантоса.

Бразилець став першим в історії, кому підкорилася ця позначка. Всього за свою кар'єру Пеле забив 1228 голів за Сантос, Нью-Йорк Космос і збірну Бразилії.

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