18 листопада 2017 року в Белфасті (Північна Ірландія) стався найшвидший нокаут у поєдинках за титул чемпіона світу серед професіоналів за всю історію боксу.

Чемпіон світу за версією WBO в найлегшій вазі південноафриканець Золані Тете (26-3, 21 КО) успішно захистив свій титул в бою зі своїм співвітчизником Сібонісо Ґоньєю (11-2, 5 КО), відправивши його у важкий нокаут на 11-й секунді бою.

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