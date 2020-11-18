Нещодавно українець Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини планети World Strongest Man. І це круто! Але ...

Відомий блогер Сергій Стерненко розповів у новому відео, що і цьому спорті (не боксом єдиним) є ті, для кого #спортвнєпалітіки.

"У нас з‘явився новий чемпіон Олексій Новіков, якого визнали найсильнішою людиною світу. Це дуже круто, але є одне "але". Новіков викладає фото та відкрито дружить із росіянином Шивляковим, який відкрито виступає проти України та їздить в окупований Крим. Таке враження, що деяких наших спортсменів просто таки косить вірус "я поза політикою". - йдеться у описі відео.

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