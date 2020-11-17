Джерело - Чемпіон.

Членкиня збірної Росії з акробатики Альона Кулакова випадково завагітніла. Проте, увагу привертає інший факт. Дівчина пропонує стати хрещенними батьками майбутньої дитини, але не безкоштовно. Взамін Кулакова хоче iPhone 12 Pro та MacBook.

"Все таки одній мені буде важко виховувати дитину, бо я - діюча спортсменка та тренерка, а з iPhone 12 Pro та MacBook - трохи легше, і мені, і моїй дитині. Моє життя - мої правила", - зазначила спортсменка.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua