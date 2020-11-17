 Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу

Сьогодні 20:05 Андрій Твердохліб 1101 0
Скрєпи дня. Російська спортсменка випадково завагітніла та пропонує дивну послугу

Джерело - Чемпіон.

Членкиня збірної Росії з акробатики Альона Кулакова випадково завагітніла. Проте, увагу привертає інший факт. Дівчина пропонує стати хрещенними батьками майбутньої дитини, але не безкоштовно. Взамін Кулакова хоче iPhone 12 Pro та MacBook.

"Все таки одній мені буде важко виховувати дитину, бо я - діюча спортсменка та тренерка, а з iPhone 12 Pro та MacBook - трохи легше, і мені, і моїй дитині. Моє життя - мої правила", - зазначила спортсменка.

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