Джерело - Чемпіон.

Володимир Кличко проведе поєдинок із семирічним хлопчиком Реєм. Але назовсім боксерський.

Жартівливий поєдинок, в рамках якого учасники мають відтискатися від підлоги якомога швидше, щоб відкрити головоломку з картинками, відбудеться в рамках телевізійного шоу "Маленький проти великого" на одному з німецьких каналів.

Як відзначають журналісти, здається, що це не дуже чесна дуель, оскільки Володимир щодня робить по 100 відтискань під час свого тренування. Однак, сам українець так не вважає.

"Я трохи боюся сцени, що для мене незвично, коли я з'являюся на телебаченні, - каже Володимир. - Це буде проблемою, тому що діти не бояться, вони дуже рухливі і швидкі".

Професор спортивного університету Кельна Інго Фробозе також не бачить особливої ​​переваги у чемпіона. "Так, у Володимира Кличка набагато більше сили, але у хлопчика набагато більше витривалості в м'язах. І відтискання для нього не така вже й серйозна задача ".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua