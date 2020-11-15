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Нокаут року. Канадський хокеїст вирубив суперника одним ударом

Сьогодні 20:09 Андрій Твердохліб 678 0
Нокаут року. Канадський хокеїст вирубив суперника одним ударом

Джерело - Чемпіон.

Канадський хокеїст словацького Міхаловце Марк Луї відправив свого опонента и глибокий нокаут. Епізод стався під час гри словацької Екстраліги Слован - Міхаловце. Гра завершилася впевненою перемогою господарів майданчика, а постраждав у сутичці литовський легіонер Слована Неріюс Алішаускас. 

Раніше ми повідомляли, що український хокеїст до крові побив росіянина під час матчу.

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