Джерело - Чемпіон.

Канадський хокеїст словацького Міхаловце Марк Луї відправив свого опонента и глибокий нокаут. Епізод стався під час гри словацької Екстраліги Слован - Міхаловце. Гра завершилася впевненою перемогою господарів майданчика, а постраждав у сутичці литовський легіонер Слована Неріюс Алішаускас.

Раніше ми повідомляли, що український хокеїст до крові побив росіянина під час матчу.

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