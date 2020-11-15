Фінал чемпіонату України з бадмінтону 2020: анонс і онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 15 листопада об 11.00 долучайтеся до прямої трансляції фінальних зустрічей Чемпіонату Укораїни з бадмінтону 2020!

На корти оновленого спортивного комплексу-красеня “Олімпійські резерви” у Дніпрі вийдуть кращі спортсмени України. Усі матчі можна буде переглянути в прямому ефірі на YouTube каналі Федерації бадмінтону України:

Атращенков/Рудакова VS Боснюк/Паксютова

Відкриватиме фінальну частину чемпіонату поєдинок в категорії “змінаша пара”, де Велерій Атращенков та Валерія Рудакова протистоятимуть господарям турніру, дніпрянам Данилу Боснюку та Євгенії Паксютовій.

Півфінальна зустріч Атращенков/Рудакова та Шмундяк/Улітіна стала окрасою попереднього ігрового дня. Матч був останнім півфіналом, а переможець визначився лише у третьому геймі на більше-меньше.

Враховуючи волю харків’ян та спраглість до перемог дніпровської пари, на нас чекає шикарний матч-відкриття!

Марія Улітіна VS Наталя Войцех

Слідом за змішаною парою на корти вийдуть фіналістки жіночої одиночної категорії, де зустрінуться перша та друга ракетки України, Марія Улітіна та Наталя Войцех.

Наталя Войцех зустрічалася у півфіналі з четвертою сіяною чемпіонату, Анною Міхальковою. Анна щойно повернулся із центру підготовки бадмінтоністів в Данії та була єдиною представницею українського бадмінтону на Denmark Open 2020.

Попри напружену боротьбу на корті, Анна поступилася із рахунком 22:20, 21:13 в двох геймах. Досвід та мотивація Наталі, яка не дуже вдало виступила на Кубку України 2 місяці тому, взяли гору!

В іншому півфіналі ми стали свідками зустрічі між першими ракетками України серед дорослих та юніорів.

Поліна Бугрова лише минулого тижня повернулася із бронзою в парній категорії з Чемпіонату Європи U-19 та жадала розвинути свій успіх. Поліна розпочала зустріч агресивно та вела з рахунком 17:14 в першому геймі, проте це був останній успіх юніорки в цьому матчі. Досвідчена Марія Улітіна взяла ініціативу в свої руки на продемонструвала чемпіонські характер та гру. 21:18 та 21:6 на користь Марії за підсумками матчу!

Артем Почтарьов VS Данило Боснюк

Продовжать бадмінтонне шоу принципові суперники — перша ракетка України, Артем Почтарьов, зустінеться із принциповим суперником, дніпрянином Данилом Боснюком.

У півфіналі Артем здолав ще одного вихованця дніпровської школи бадмінтону, Олександра Шмудяка. Олександр зміг нав’язати Артему серйозну боротьбу в першому геймі — суперники тільки на більше-менше з’ясували переможця, 23:21 на користь Артема. В другому геймі Артем довів свою перевагу та завершив поєдинок 2:0 на свою користь.

На відміну від Артема, Данило Боснюк не зустрів серйозного супротиву у півфіналі зі сторони Кирила Леонова. Але, так само не змогли нічого протиставити Данилу й інші суперники.

Чи зможе Артем стате вп’яте поспіль чемпіоном країни? Чи почнеться ера Данила Боснюка в українському бадмінтоні? Побачимо вже зовсім скоро!

Войцех/Улітіна VS Ткач/Тихорська

Наступними на корт вийдуть фіналістки жіночої парної категорії. На нас чекатиме зустріч тандемів Наталя Войцех/Марія Улітіна та Поліна Ткач/Ольга Тихорська.

Інколи кажуть, що жіночий парний бадмінтон — не надто видовищний, проте, півфінальні зустрічі чемпіонату продемонстрували наскільки помиляються усі, хто має таку думку!

Не інакше як “зарубами” можна назвати зустрічі обох пар в півфіналах. Юніорки Ольга Тихорська та Поліна Ткач у трьох геймах здолали другу сіяну пару турніру Потапенко/Прус: 21:18, 18:21, 21:13!

У свою чергу, пара Улітіна/Войцех, найсильніші одиночниці України, показали, що парна гра також їм під силу. Харків’янки Марія Столяренко та Єлизавета Жарка продемонстрували чудову гру та змусили серйозно понервувати вболівальників Марії та Наталі: 14:21, 21:16, 21:15 на користь фіналісток!

Конов/Шмундяк VS Натаров/Атращенков

Завершувати спортивний день фінал чоловічих пар. Долю чемпіонства з’ясують Віталій Конов/Олександр Шмундяк та Геннадій Натаров/Валерій Атращенков.

Обидві пари без особливих проблем обіграли своїх суперників у півфінальних поєдинках, а це означає, що в фіналі зустрінуться дійсно кращі парники країни.

Незалежно від результату, на нас чекає запекла боротьба.

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