К сожалению, киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу проиграло дерби донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Впрочем, это поражение не помешало команде сохранить лидерские позиции в чемпионате Украины.

Киевляне вынуждены были играть в неполном составе, и этот факт серьезно отразился на ходе матча. Несмотря на это команда начала игру очень хорошо, показав себя достойным соперником донецкого "Шахтера". В первом тайме команды действовали на равных, заставив фанатов сомневаться в том, кто забьет первым, а также серьезно пощекотав нервы любителям ставок на спорт.

Первое изменение на табло произошло на 34-й минуте, когда ошибку допустил 18-летний голкипер Нещерет. Он сделал сильный пас на маленькой площади, дав возможность Жуниору Мораесу забить первый гол в этом дерби.

Удаление Сидорчука

Следующая опасная ситуация произошла в овертайме, когда капитан "Динамо" Сидорчук сделал жесткий подкат у кромки поля. В результате он чуть не сломал лодыжку игроку "Шахтера" Корниенко.

Сидорчук сначала получил от рефери Екатерины Монзуль жёлтую карточку, но пересмотрев момент на мониторе и увидев явные признаки агрессии, судья ужесточила наказание. Итог — красная карточка.

Второй тайм оказался для "Динамо" еще сложнее. Команда провела его в меньшинстве, пытаясь отыграть забитый соперниками гол. На 66-й минуте игры Маркос Антонио обновил счет, а Алан Патрик повторил его успех на 73-й минуте. После этого серьезных ситуаций на поле уже не возникало.

Дерби завершилось со счетом 0:3 в пользу "Шахтера", но победитель этого матча по-прежнему отстает на одно очко от команды "Динамо", сохранившей лидерство в общекомандном зачете.

Тренер "Динамо"

Мирче Луческу 75 лет, 40 из которых он тренирует футбольные команды. В июле 2020 года он стал тренером "Динамо", подписав двухлетний контракт с Ринатом Ахментовым. Фанаты "Динамо" сначала восприняли это решение неоднозначно, но президент команды Игорь Суркис вступился за Луческу: "Надеюсь, что с приходом его команды нам удастся возродить победные традиции киевского "Динамо"... Мы предлагаем болельщикам оценивать тренера по результатам его работы".

Луческу был и остается отличным тренером: он добивался прекрасных результатов в работе как с национальными сборными, так и с важными футбольными клубами Румынии, России, Турции, Италии и Украины. Под его руководством донецкий "Шахтер" получил 22 трофея с 2004 по 2016 год, что достаточно красноречиво свидетельствует о его тренерском таланте. Глядя на первые результаты "Динамо" в высшей лиге Украины и лидирующую позицию в чемпионате, можно с уверенностью сказать, что Мирча Луческу делает отличную работу. Надеемся, что в дальнейшем результаты его команды будут становиться все лучше и лучше.

Подписывая контракт, он заявил: "Я благодарен судьбе за то, что попал в клуб с серьезными традициями и одаренными игроками. Уверен, что нас ждет плодотворное сотрудничество".

Следующая игра киевского клуба состоится 21 ноября: "Динамо" встретится с командой "Ингулец". Надеемся, что недавнее поражение не отразится на моральном духе команды, и футболисты продолжат играть так же хорошо, как и в начале этого чемпионата.

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