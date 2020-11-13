 Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Німеччина – Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 08:34 1043
Менеджер натякнув на відновлення кар'єри Хабібом
Сьогодні 17:10 32
Луческу готовий консультувати збірну Румунії
Сьогодні 16:23 257
Збірна України має шанси на перемогу в групі Ліги націй
Сьогодні 15:13 565
Збірна Німеччини - збірна України: онлайн трансляція
Сьогодні 13:00 362
Амосов здобув перемогу на Bellator 252
Сьогодні 10:33 357
Ребров стане новим головним тренером збірної України
Сьогодні 10:16 6357 3
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Сьогодні 07:48 2090
Визначилися два останні учасники Євро-2020
Сьогодні 00:26 1003
Збірна Угорщини здійснила камбек і вийшла на Євро-2020
Вчора 23:40 1442
Блоги
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу Дима Копий
Сьогодні 16:30 104
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:54 593
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:29 299
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:11 7485
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 19:11 327
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
Вчора 19:00 7543
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
Вчора 16:09 308
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 838
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 14:07 814 1
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 960
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку Valeriy Ruchka
11.11.2020 13:41 6466 2
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
11.11.2020 13:09 1884
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
11.11.2020 11:05 4816
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
11.11.2020 09:54 513
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
10.11.2020 22:16 1449
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 ММА Менеджер натякнув на відновлення кар'єри Хабібом 32
16:55 Футзал ХІТ розгромив Ураган в українській Екстра-лізі 167
16:39 Футбол Буковина на виїзді розгромила львівські Карпати у 11 турі Другої ліги 348
16:30 Блог Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу 106
16:23 Футбол Луческу готовий консультувати збірну Румунії 257
16:05 Футбол ВПК-Агро переграв Олімпік у 1/16 фіналу Кубка України 559
15:55 Бокс Гірн: Мета Джошуа – бій з Ф’юрі 717
15:54 Блог Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол 609
15:41 Футбол Депай хоче взимку перейти у Барселону 539
15:29 Блог Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика 300
15:29 Бокс Гарсія назвав умови перемоги Ломаченка над Лопесом 1062
15:17 Футбол Shakhtar TV покаже матчі олімпійської збірної Бразилії 831
15:13 Футбол Збірна України має шанси на перемогу в групі Ліги націй 565
14:58 Футбол Рамоса хочуть переманити два ТОП-клуби 883
14:48 ММА Амосов хоче битися за титул Bellator 710
14:24 Футбол АПЛ назвала найкращого гравця жовтня 859
14:10 Футбол Аргентина – Парагвай 1:1. Огляд матчу 873
13:47 Хокей Сокіл розірвав контракт з нападником 1348
13:29 Футбол У Дзюби вимагали 5 млн доларів за непоширення інтимного відео 1265
13:19 Футбол Збірна Німеччини зазнала кадрових втрат перед матчем з Україною 1483
13:00 Футбол Збірна Німеччини - збірна України: онлайн трансляція 362
12:59 Футбол Збірна Грузії залишиться без тренера 1305
12:46 Теніс У Стаховського виявили коронавірус після матчу з росіянином 1434
12:35 Бокс Усик не виступатиме в новоствореній ваговій категорії WBC 3016
12:19 Футбол Манчестер Юнайтед визначив долю Сульшера 2200

Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу

Сьогодні 16:30 Дима Копий 106 0
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу

К сожалению, киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу проиграло дерби донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3. Впрочем, это поражение не помешало команде сохранить лидерские позиции в чемпионате Украины.

Киевляне вынуждены были играть в неполном составе, и этот факт серьезно отразился на ходе матча. Несмотря на это команда начала игру очень хорошо, показав себя достойным соперником донецкого "Шахтера". В первом тайме команды действовали на равных, заставив фанатов сомневаться в том, кто забьет первым, а также серьезно пощекотав нервы любителям ставок на спорт.

Первое изменение на табло произошло на 34-й минуте, когда ошибку допустил 18-летний голкипер Нещерет. Он сделал сильный пас на маленькой площади, дав возможность Жуниору Мораесу забить первый гол в этом дерби.

Удаление Сидорчука

Следующая опасная ситуация произошла в овертайме, когда капитан "Динамо" Сидорчук сделал жесткий подкат у кромки поля. В результате он чуть не сломал лодыжку игроку "Шахтера" Корниенко.

Сидорчук сначала получил от рефери Екатерины Монзуль жёлтую карточку, но пересмотрев момент на мониторе и увидев явные признаки агрессии, судья ужесточила наказание. Итог — красная карточка.

Второй тайм оказался для "Динамо" еще сложнее. Команда провела его в меньшинстве, пытаясь отыграть забитый соперниками гол. На 66-й минуте игры Маркос Антонио обновил счет, а Алан Патрик повторил его успех на 73-й минуте. После этого серьезных ситуаций на поле уже не возникало.

Дерби завершилось со счетом 0:3 в пользу "Шахтера", но победитель этого матча по-прежнему отстает на одно очко от команды "Динамо", сохранившей лидерство в общекомандном зачете.

Тренер "Динамо"

Мирче Луческу 75 лет, 40 из которых он тренирует футбольные команды. В июле 2020 года он стал тренером "Динамо", подписав двухлетний контракт с Ринатом Ахментовым. Фанаты "Динамо" сначала восприняли это решение неоднозначно, но президент команды Игорь Суркис вступился за Луческу: "Надеюсь, что с приходом его команды нам удастся возродить победные традиции киевского "Динамо"... Мы предлагаем болельщикам оценивать тренера по результатам его работы".  

Луческу был и остается отличным тренером: он добивался прекрасных результатов в работе как с национальными сборными, так и с важными футбольными клубами Румынии, России, Турции, Италии и Украины. Под его руководством донецкий "Шахтер" получил 22 трофея с 2004 по 2016 год, что достаточно красноречиво свидетельствует о его тренерском таланте. Глядя на первые результаты "Динамо" в высшей лиге Украины и лидирующую позицию в чемпионате, можно с уверенностью сказать, что Мирча Луческу делает отличную работу. Надеемся, что в дальнейшем результаты его команды будут становиться все лучше и лучше.

Подписывая контракт, он заявил: "Я благодарен судьбе за то, что попал в клуб с серьезными традициями и одаренными игроками. Уверен, что нас ждет плодотворное сотрудничество".

Следующая игра киевского клуба состоится 21 ноября: "Динамо" встретится с командой "Ингулец". Надеемся, что недавнее поражение не отразится на моральном духе команды, и футболисты продолжат играть так же хорошо, как и в начале этого чемпионата. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()