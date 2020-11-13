Джерело - Чемпіон.
У матчі Кубка Данії футболіст Лонгбю Наколай Герстен забив неймовірний гол. Удар бісіклетою прийняла на себе перекладина. М'яч знову відлетів до Герстена, і той з льоту, лежачи на газоні, добив ігровий снаряд у сітку воріт.
Årets mål er lige blevet scoret 🔥@NKGeertsen 🔥🔥#SammenForPuskas pic.twitter.com/yp3rry7RGh— Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) November 11, 2020
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