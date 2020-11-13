Джерело - Чемпіон.

Баскетболістка збірної України Влада Волошина знову поцілила кошик з центра майданчика. Стабільність - ознака майстерності! Не стала відставати від Влади й її партнерка по збірній Вероніка Любінець, яка двічі виконала гросмейстерське влучання.

Відео: Григорій Палій

Нагадаємо, напередодні збірна України впевнено перемогла Фінляндію у відборі до Євробаскету-2021 та готується до гри проти бельгійок, яка відбудеться в суботу, 14 листопада.

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